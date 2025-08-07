إيران: الحشد الشعبي أصبح أقوى وأكثر تماسكاً من السابق

شفق نيوز- متابعة

اعتبر المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، يوم الخميس، إن "فصائل المقاومة" في المنطقة، ومنها حزب الله اللبناني، وحماس، وأنصار الله في اليمن، فضلاً عن الحشد الشعبي في العراق، باتت تعمل "بقوة أكبر من السابق"، مؤكداً أن هذه القوى أصبحت "أكثر تنسيقاً وتماسكاً" من أي وقت مضى.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن شكارجي قوله، إن "جبهة المقاومة لا تزال صامدة في وجه التهديدات، ولن تسمح لأي اعتداء أن يمر من دون رد"، مشيراً إلى أن "استشهاد القادة والمقاتلين في هذه الجبهة لم يُضعفها، بل زاد من قدراتها وإصرارها على المواجهة".

وشدد شكارجي على أن "كل تهديد سيُقابل برد ساحق من قبل جبهة المقاومة"، على حد تعبيره.

وكانت إيران قد أعلنت في أكثر من مناسبة دعمها لحلفائها في المنطقة، معتبرة أن ما تسميه "محور المقاومة"، يشكل خط الدفاع الأول ضد ما تصفه بـ"العدوان الأميركي والإسرائيلي".