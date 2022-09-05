إيران: التعاون العراقي رائع وكوردستان فتحت الابواب امام زوار الأربعينية

شفق نيوز/ أشادت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الإثنين، بسلطات إقليم كوردستان بشأن استقبال الزوار الايرانيين، فيما أشارت إلى أن طهران لا تنوي التدخل بالشأن العراقي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي، "بخصوص زيارة الاربعين أشكر الشعب والحكومة في العراق بكافة قومياته"، مضيفاً ان "منطقة كوردستان العراق فتحت الابواب امام زوار الاربعينية".

وتابع، كنعاني ان "التعاون العراقي رائع جدا لأن تكون زيارة الأربعين رائعة، كما كانت في كل عام وان الشعب العراقي كريم وكرمه سمعه العالم".

وعن الشأن السياسي العراقي، قال كنعاني، إن "تطورات العراق تهم ايران كثيرا ونعتقد بان العراق بلد مهم بالمنطقة ونؤكد على إرساء السلام هناك".

ودعا الأطراف السياسية في العراق الى "الحوار وترك النزاع"، واوضح ان "نظرتنا الى العراق تشمل جميع ابنائه".

وأكد بالقول، "ليس لدى ايران نية للتدخل في الشان العراقي ونقدم المساعدة والمشورة للعراق ونقف الى جانبه شعبا وحكومة ولانقف الى جانب تيار دون اخر".