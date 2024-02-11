يحيى رسول: الاجتماعات مع التحالف الدولي "ستتواتر" ما لم يعكر صفوها شيء

شفق نيوز/ أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، مساء الأحد، أن الاجتماعات بين "اللجنة العسكرية العراقية الأمريكية" ستتواتر، ما لم يعكر صفوها شيء.

وقال رسول، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة العسكرية العراقية العليا، استأنفت اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي في بغداد، لتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية وقدرات القوات المسلحة العراقية".

وبحسب الناطق باسم القائد العام، سيتم بناءً على هذه الاجتماعات صياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش والانتقال إلى علاقة ثنائية.

وأضاف رسول: "طالما لم يعكر صفو المحادثات شيء، فإن هذه الاجتماعات ستتواتر بصورة دورية لإتمام أعمال اللجنة بالسرعة الممكنة".