نيجيرفان بارزاني يثمن جهود الحكومة الاتحادية في حماية الأمن والاستقرار

ثمن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، جهود الحكومة الاتحادية في حماية الأمن والاستقرار، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عقب استهداف منزله في محافظة دهوك.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان في بيان، إن السوداني أدان خلال الاتصال "الهجوم بطائرة مسيّرة الذي استهدف منزل الرئيس نيجيرفان بارزاني في دهوك"، مشيداً بمواقفه وحرصه على تعزيز الوئام بين العراقيين.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء وجّه بتشكيل فريق أمني وتقني مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان للتحقيق في الحادث وتحديد الجناة.

وأكد السوداني، بحسب البيان، حرص الحكومة الاتحادية على منع أي طرف خارجي أو دولي يريد جر العراق إلى صراعات المنطقة، مع التشديد على بذل الجهود لحماية سيادة العراق وأمنه واستقراره.

من جانبه، شكر نيجيرفان بارزاني اتصال رئيس الوزراء، مثمناً جهود الحكومة الاتحادية في حماية الأمن والاستقرار.

وأشار البيان إلى أن الاتصال تضمن أيضاً مناقشة آخر تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، مع تأكيد الجانبين أهمية تكثيف الجهود لترسيخ الهدوء.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني مسؤول، لوكالة شفق نيوز، بتعرض مدينة دهوك لهجمات بطائرات مسيّرة مفخخة، حيث سقطت إحداها محدثة انفجاراً وتصاعداً للنيران، فيما أسقطت الدفاعات الجوية أخرى دون أن تنفجر.