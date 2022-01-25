يتكون من 67 نائباً.. تشكيل أكبر تحالف سُني في البرلمان برئاسة الخنجر

شفق نيوز/ كشفت القيادية في تحالف العزم نورا الجحيشي، يوم الثلاثاء، عن تشكيل أكبر تحالف للقوى السنية في البرلمان العراقي باسم "السيادة" بزعامة رئيس المشروع العربي خميس الخنجر.

وقالت الجحيشي، لوكالة شفق نيوز، ان "القوى السياسية السنية من تحالفات عزم وتقدم وحزب الجماهير ونواب مستقلين من المكون السني، شكلوا تحالفا كبيرا يتزعمه زعيم المشروع العربي خميس الخنجر".

وبينت أن "التحالف يتكون من (67) نائباً في البرلمان العراقي، ويحمل اسم (السيادة)".

وأشارت الجحيشي إلى أن "هذا التحالف هو الممثل للمكون السني في العملية السياسية وكذلك الحكومة العراقية المقبلة".

وقالت، "سنعمل من خلال التحالف على تحقيق مطالب أهلنا في المحافظات المحررة، واهمها إعادة النازحين وكشف مصر المغيبين وغيرها من المطالب، التي تنادي بيها المحافظات المحررة، من اعمارها وغيرها من المطالب الحقة والمشروعة".

وكان تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي قد حل ثانيا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي برصيد ٣٧ مقعدا، فيما حصل منافسه بالمناطق السنية على ١٤ مقعدا.

ورشح التحالفان الحلبوسي لشغل منصبه رئيسا للبرلمان لولاية ثانية، وهو ما حدث بالفعل خلال جلسة البرلمان الأول في ٩ كانون الثاني/يناير الجاري.

وفي أول بيان صادر باسم مكتب رئيس تحالف السيادة، قال خميس الخنجر، "نتقدم اليوم بكل عزم، التزاما بتطلعات جماهيرنا، وحرصا على مصالحه بتشكيل فريق واحد مؤمن بحب العراق، وثابت في الدفاع عن حقوق أهله وجماهيره التي يمثلها، ولأجل كل نازح أو مختف قسريا أو مظلوم، نعلن اليوم عن تأسيس تحالف سياسي شامل يسعى إلى ترسيخ سيادة العراق وضمان بناء دولة مواطنة حقيقية".

وأضاف، "سيكون تحالف السيادة رايتكم التي لن تخذلكم أبدا ولن تتخلى عن قضاياكم العادلة بالشراكة مع كل القوى الوطنية التي تعمل على انقاذ الوطن وخدمة المواطن".

وتابع الخنجر بالقول، "سنعمل على دعم قواتنا بكل صنوفها في حربنا على الارهاب، كما نعمل على حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الرسمية فقط، وسنقدم ورقة وطنية موحدة ترسم الطريق الأفضل للخلاص والتغيير المنشود".