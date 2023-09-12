يتقدمهم المحافظ.. النزاهة النيابية تستضيف 14 مسؤولاً حكومياً في نينوى الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أفاد مصدر نيابي مطلع، يوم الثلاثاء، بأن مجلس النواب سيستضيف محافظ نينوى وعدداً من المسؤولين الحكوميين في المحافظة لتدقيق ملفات المشاريع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة النزاهة النيابية ستستضيف الاثنين المقبل الحكومة المحلية في نينوى، وبحضور هيئة النزاهة لغرض تدقيق معلومات تتعلق بمشاريع المحافظة".

وبين أن "الاستضافة تتضمن 14 مسؤولاً في الحكومة المحلية بنينوى يتقدمهم المحافظ نجم الجبوري".

وشهدت محافظة نينوى في السنوات الأخيرة عدة عمليات نفذتها هيئة النزاهة كشفت عن تورط مسؤولين حكوميين كبار ومديريّ دوائر وموظفين، أبرزها ملف عقارات الدولة الذي كشف عن تلاعب كبير بالعقارات وبيعها وتحويل ملكيتها، بالإضافة إلى فساد في دائرة صحة نينوى، ودوائر أخرى.