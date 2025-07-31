يتعلق بـ"داعمي الفصائل".. كتلة السوداني تحدد اهم إجراء لحصر السلاح بيد الدولة

شفق نيوز- بغداد

أبدى النائب عن كتلة الإعمار والتنمية النيابية حميد الشبلاوي، يوم الخميس، دعم كتلته لخطوات حصر السلاح بيد الدولة، لكنه أشر إجراء ضروري للحد منه يتمثل بمنع الجهات المسؤولة عن الفصائل من الترشح في الانتخابات.

وقال الشبلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "الكتلة تدعم خطوات الحكومة باجراءات حصر السلاح بيد الدولة، لكن المواطن يحتاج إلى خطوات حقيقية وجدية تشعره بوجود اجراءات اكثر واقعية، منها منع الجهات والشخصيات المسؤولة عن الفصائل المسلحة من الترشيح في الانتخابات".

وأضاف أن "العمل الذي تقوم به الحكومة الحالية عمل شاق وشبه مستحيل، نتيجة التراكمات السابقة، إلا ان الحكومة الحالية تعمل بجديدة وانقذت البلاد من أزمة خارجية وحرب اهلية داخلية لفترات محددة".

وتابع أن "تراكمات الفشل والفساد والتدخل في الشأن الحكومي، وضع المواطن والمنتسب الامني والعسكري ضحية السلاح المنفلت والخارجين عن القانون".

وكان الإطار التنسيقي، عقد يوم 27 من الشهر الجاري، اجتماعا بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، لمناقشة الأوضاع الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد اليوم، إلى جانب طرح قضايا مهمة ومن بينها حصر السلاح بيد الدولة.

كما أكد السوداني بعدها، أن "حصر السلاح بيد الدولة مرتكز اساسي لدولة قوية ومهابة، وليس من حق اي جهة مصادرة هذا القرار او يحل محل الدولة وسلطاتها"، مشددا على ضرورة أن يكون العراق حكومة وشعباً على "مستوى عالٍ من الإدراك والوعي لخطورة الاوضاع والتحديات في المنطقة".