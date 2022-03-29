يتضمن فقرتين.. البرلمان ينشر جدول أعمال جلسة الغد

شفق نيوز/ أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، يوم الثلاثاء، عن جدول أعمال جلسة يوم غد الأربعاء.

ويتضمن جدول الاعمال انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل اللجان النيابية الدائمة.

وعقد مجلس النواب العراقي يوم السبت الماضي 26 آذار/ مارس الجاري، جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إلى أن الإطار التنسيقي وكتل ونواب آخرين كسروا نصاب الجلسة بعدم حضورها، ما دعا هيئة رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة إلى يوم الأربعاء 30 آذار/ مارس الجاري لانتخاب الرئيس.

ووفقاً للمعطيات فإن الإطار والقوى والنواب التي قاطعت جلسة السبت ما زالت على موقفها الرافضة لحضور جلسة الغد، ولم يتبين ما إذا غيّر بعضهم رأيه أو انضم إليهم نواب جدد.