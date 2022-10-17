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يتابعه الآلاف بينهم السفير الإيراني.. حساب وهمي في تويتر ينتحل صفة الرئيس العراقي

Category: سیاسة

Date: 2022-10-17T19:19:17+0000
يتابعه الآلاف بينهم السفير الإيراني.. حساب وهمي في تويتر ينتحل صفة الرئيس العراقي

شفق نيوز/ أعلن مركز الإعلام الرقمي (DMC) يوم الاثنين، عن وجود حساب مزيف على منصة تويتر ينتحل صفة رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، مشيرا الى ان الحساب حاز على متابعة عدد كبير من الشخصيات السياسية والإعلامية في العراق.

وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الحساب المزيف، الذي استخدم المعرف (MrPresi1dent) تم إنشاؤه في العام 2019 ونال أكثر من 22 ألف متابعة في منصة تويتر، كان بينهم الحساب الموثق لوزارة الخارجية العراقية (التي قامت بإلغاء المتابعة اليوم الاثنين) والسفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، والحساب الموثق لرئيس لجنة الاتصالات والإعلام في مجلس النواب السابق نعيم العبودي، والحساب الموثق لنقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، فضلا عن عدد كبير من الاعلاميين العراقيين والناشطين والوزراء السابقين في الحكومة العراقيين وعدد آخر من السياسيين.

واكد المركز؛ ان الحساب المزيف لا يزال يحصد المتابعات رغم صدور بيان رسمي من رئاسة الجمهورية عن وجود حساب وحيد للرئيس رشيد على منصة تويتر يحمل المعرّف (@ljrashid) بالاضافة الى حساب على منصة فيسبوك تحت اسم (latifrashidofficial).

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