يبدأ السبت.. شفق نيوز تنفرد بنشر تفاصيل المؤتمر الـ34 للبرلمانات العربية في بغداد

شفق نيوز/ تنفرد وكالة شفق نيوز، بنشر تفاصيل المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي واللجان المصاحبة بمشاركة رؤساء مجالس وبرلمانات الدول العربية الأعضاء في الاتحاد.

وتنطلق فعاليات المؤتمر الذي تحتضنه العاصمة العراقية بغداد يوم السبت المقبل.

وترأس العراق الاتحاد البرلماني العربي، يوم 15 كانون الثاني 2023، وتم تكليف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيساً للاتحاد اعتباراً من التاسع من شهر كانون الثاني.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، أن "رؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود والمراقبين سيصلون الى العراق يوم الجمعة المقبل ويعقدون لقاء تشاورياً قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر".

وستكون جلسة الافتتاح وفقاً للمصدر، في (قاعة بغداد – القصر الحكومي) وتتضمن كلمة محمد الحلبوسي، رئيس المؤتمر، رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق، وكلمة أحمد بن سلمان المسلم، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين، اضافة الى كلمة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية".

وتابع المصدر، أنه "سيتم تعيين نائب رئيس المؤتمر وأمين سر المؤتمر من قبل الرئيس إستناداً لأحكام المادة (10) من النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي، وبعدها يتم تشكيل اللجان".

وستكون جلسة العمل الأولى وفقاً للمصدر ذاته في (قاعة بغداد – القصر الحكومي) ويتم خلالها، إقرار جدول الأعمال وتقرير الرئيس وتقرير الأمين العام، وتقارير الدورات 29-30-31 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي للمصادقة عليها، اضافة الى كلمات رؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود.

وأكمل المصدر ان "عصر يوم السبت سيكون مخصصاً لاجتماعات اللجان، فيما ستعقد جلسة العمل الثالثة في قاعة بغداد – القصر الحكومي يوم الأحد، وتتضمن استكمال كلمات رؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود، اضافة الى اجتماع لجنة الصياغة لإعداد البيان الختامي بعد أن تُشكّل".

وستعقد الجلسة الختامية في قاعة بغداد – القصر الحكومي مساء يوم الاحد، بحسب المصدر.