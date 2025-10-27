ياسر صخيل: يوتيوب حذف مقابلة المالكي لحجب الحقائق عن العراقيين

شفق نيوز- بغداد

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، ياسر صخيل، يوم الاثنين، عن حذف لقاء زعيم الائتلاف نوري المالكي، من منصة يوتيوب لفضحه الحقائق، على حد قوله.

وقال صخيل، في منشور على منصة "إكس"، إن "لقاء زعيم الائتلاف الأخير في برنامج (جيم سين) جرى حذفه من منصة اليوتيوب مرتين، لان حديثه وضع النقاط على الحروف، وذلك بهدف حجب الحقائق عن الجمهور ولتمرير التحركات الخارجية المشبوهة التي قد تقترب من مشروع التطبيع".

أضاف: "كما جاء ذلك للتغطية على ما ذكره المالكي من أسلوب منح العطاءات، وتسيير شؤون الدولة عبر الاستثناءات"، مردفاً: "أما استخدام مؤسسات الدولة للسيطرة على الفضاء العام وتضليل الجمهور فهو بحد ذاته مخالفة تستدعي المحاسبة والادانة".