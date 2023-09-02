"يار الله في كركوك".. المحافظ يدعو إلى التهدئة والعاصي يدعو إلى الانسحاب من أمام "المقر المتقدم"

شفق نيوز/ دعا محافظ كركوك راكان الجبوري يوم السبت، إلى التهدئة والحفاظ على السلم الأهلي في المحافظة.

ودعا الجبوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ التشكيلات الامنية في محافظة كركوك للعمل وفق القانون .

وقال "ادعو قواتنا الامنية البطلة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي شخص يخل بالأمن والاستقرار في عموم محافظة كركوك".

وطالب الجبوري ، الفعاليات السياسية والشعبية والعشائريه في محافظة كركوك الى توجيه كوادرها وجماهيرها بالتهدئة والحفاظ علي ارواح وممتلكات المواطنين ومنع أي احتكاك يؤدي الى زعزعة الامن في المدينة.

وبين أن "الحفاظ على الأمن والتعايش في كركوك هي مسؤولية الجميع ..داعيا بالوقت نفسة كافة الأحزاب والفعاليات السياسي إلى إصدار بيانات تدعو الى التهدئة ولنعمل جميعا من اجل كركوك آمنة متعايشة ومستقرة ومتآخية".

بدوره؛ دعا الشيخ ظاهر أنور العاصي أحد قيادي المكون العربي في كركوك المتظاهرين إلى الإنسحاب من ساحة الاعتصام لفسح المجال للقوات الأمنية لأخذ دورها في بسط الأمن والاستقرار المدينة والامتثال لأمر حظر التجوال والتهدئة.

وفي غضون ذلك؛ وصل رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عبد الأمير يار الله كركوك للاطلاع على الوضع الامني في المحافظة.