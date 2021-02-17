اياد علاوي يتفق مع قادة في المناطق الغربية على تشكيل قائمة انتخابية تضم المتظاهرين

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لزعيم ائتلاف "الوطنية" إياد علاوي يوم الأربعاء أن الأخير اتفق مع نواب في المناطق الغربية ذات الغالبية السنية في العراق على تشكيل قائمة انتخابية تضم المتظاهرين السلميين في لخوض الإنتخابات المبكرة المزمع إجراؤها خلال العام الحالي.

جاء ذلك خلال لقائه مجموعة من نواب المناطق الغربية و قادتها الميدانيين، وفقا لبيان صادر عن مكتب علاوي اليوم.

ونقل البيان عن علاوي قوله "ناقشنا ما آلت اليه الاوضاع في البلاد، وتم التوافق على ضرورة انبثاق جبهة وطنية مدنية تفرز قائمة انتخابية يكون المتظاهرون السلميون جزءا أساسيا منها لما يحملون من أفكار سديدة في مسائل مرتبطة بإصلاح الوضع السياسي و الإداري في البلاد" .

وأضاف البيان أن الحاضرين "أكدوا التزامهم بتأكيد دعم ومساندة التظاهرات المطالبة بالإصلاح السلمي والالتئام مع أهدافها نحو الاصلاح الحقيقي وتعديل انحراف العملية السياسية" .

وقد اكدت ضرورة واهمية ان يكون لبعض النقابات المؤمنة بالعمل المدني دور خلال المرحلة المقبلة بعيداً عن المحاصصة، حسب البيان.