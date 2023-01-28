وَقع "اتفاقاً استراتيجياً لأكثر من 50 مادة مع فرنسا".. السوداني يعود الى بغداد

شفق نيوز/ عاد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فجر السبت، الى بغداد، بعد اختتام زيارته الى العاصمة الفرنسية باريس والتي استمرت يوما واحدا.

ذكر ذلك مكتبه الاعلامي في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، وأوضح أن الزيارة شهدت توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا، الذي اشتمل على أكثر من 50 مادة للتعاون والتبادل في مجالات متعددة.

وبحسب البيان، فقد تضمنت الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم في؛ مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية، وحماية الآثار ودعم البحث العلمي وتدريب الدبلوماسيين.

كما شهدت الزيارة، وفق البيان، عقد لقاءات مع عدد من ممثلي كبريات الشركات الفرنسية في قطاعات؛ الطاقة والنقل والتسليح العسكري والبنى التحتية.