سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وأخيراً.. موازنة 2021 جاهزة لإقرارها في البرلمان

Category: سیاسة

Date: 2021-01-28T15:55:32+0000
وأخيراً.. موازنة 2021 جاهزة لإقرارها في البرلمان

شفق نيوز/ افاد مصدر نيابي، يوم الخميس، بأن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 اصبح جاهزا للتصويت في البرلمان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "قانون الموازنة اصبح جاهزا للتصويت في مجلس النواب بعد اجراء تعديلات على بعض مواد القانون وتخفيض نسبة العجز بنسبة ٥٠٪؜ بعد ان كان ٧١ تريليون دينار".

واضاف أن "اللجنة المالية النيابية ستقوم في الاسبوع المقبل بتوزيع نسخ من المسودة المعدلة القانون الموارنة على روساء الكتل السياسية قبل ٢٤ ساعة من موعد انعقاد جلسة التصويت على قانون الموازنة".

ولفت المصدر الى أن "يوم الاثنين المقبل هو اليوم المحدد لاستئناف جلسات البرلمان والتصويت على قانون الموازنة".

ويصادف الثلاثاء المقبل الثاني من شهر شباط، اخر يوم من الفصل التشريعي لمجلس النواب بعد تمديده لشهر، وان يوم الاربعاء يعتبر اول يوم بدء العطلة التشريعية لمجلس النواب، ولم يعلن المجلس ان كان سيمدد الفصل للتصويت على الموازنة او الدخول في العطلة.

related

البرلمان يخفق بعقد جلسة التصويت على قانون الانتخابات

Date: 2019-12-11 17:00:32
البرلمان يخفق بعقد جلسة التصويت على قانون الانتخابات

رسمياً.. البرلمان يعيد النظر بمبلغ الاقتراض "الكبير"

Date: 2020-11-08 14:11:44
رسمياً.. البرلمان يعيد النظر بمبلغ الاقتراض "الكبير"

البرلمان العراقي يعقد جلسة خاصة غدا الثلاثاء لبحث مطالب المتظاهرين

Date: 2019-10-07 18:03:47
البرلمان العراقي يعقد جلسة خاصة غدا الثلاثاء لبحث مطالب المتظاهرين

كتلة العصائب تطرح مبادرة من 12 نقطة بينها إقالة حكومة عبد المهدي

Date: 2019-10-31 09:22:04
كتلة العصائب تطرح مبادرة من 12 نقطة بينها إقالة حكومة عبد المهدي

مالية البرلمان تخصص 133 مليار دينار لتمويل الإنتخابات العراقية

Date: 2020-12-16 17:07:55
مالية البرلمان تخصص 133 مليار دينار لتمويل الإنتخابات العراقية

طلب برلماني لتدويل قضية فساد نفطية بالعراق

Date: 2020-10-10 07:57:38
طلب برلماني لتدويل قضية فساد نفطية بالعراق

تحذير نيابي من "دكتاتورية سياسية" جديدة في العراق يطلقها 1.9

Date: 2019-07-24 14:27:02
تحذير نيابي من "دكتاتورية سياسية" جديدة في العراق يطلقها 1.9

النواب الـ170 يعلنون موقفهم من قرار الرئيس العراقي

Date: 2019-12-26 19:05:58
النواب الـ170 يعلنون موقفهم من قرار الرئيس العراقي