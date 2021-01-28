وأخيراً.. موازنة 2021 جاهزة لإقرارها في البرلمان

شفق نيوز/ افاد مصدر نيابي، يوم الخميس، بأن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 اصبح جاهزا للتصويت في البرلمان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "قانون الموازنة اصبح جاهزا للتصويت في مجلس النواب بعد اجراء تعديلات على بعض مواد القانون وتخفيض نسبة العجز بنسبة ٥٠٪؜ بعد ان كان ٧١ تريليون دينار".

واضاف أن "اللجنة المالية النيابية ستقوم في الاسبوع المقبل بتوزيع نسخ من المسودة المعدلة القانون الموارنة على روساء الكتل السياسية قبل ٢٤ ساعة من موعد انعقاد جلسة التصويت على قانون الموازنة".

ولفت المصدر الى أن "يوم الاثنين المقبل هو اليوم المحدد لاستئناف جلسات البرلمان والتصويت على قانون الموازنة".

ويصادف الثلاثاء المقبل الثاني من شهر شباط، اخر يوم من الفصل التشريعي لمجلس النواب بعد تمديده لشهر، وان يوم الاربعاء يعتبر اول يوم بدء العطلة التشريعية لمجلس النواب، ولم يعلن المجلس ان كان سيمدد الفصل للتصويت على الموازنة او الدخول في العطلة.