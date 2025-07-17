ويلسون يحذر السوداني: لا تعرض نفسك لعواقب وخيمة وسنجمد أموال النفط العراقي

شفق نيوز- واشنطن

دعا النائب في الحزب الجمهوري الأمريكي، جو ويلسون، يوم الخميس، الى منع العراق من استخدام اموال النفط المودعة لدى البنك الفيدرالي، وذلك في اطار الضغط على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لمنع الهجمات ضد الشركات الأجنبية العاملة بالنفط في اقليم كوردستان.

وقال ويلسون في تدوينة له على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز: "لن يتم التسامح مع هجمات الميليشيات العراقية المدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية وشركات النفط الأمريكية في إقليم كوردستان العراق".

واضاف: "يجب ألّا تُستخدم أموال النفط العراقية بعد الآن في الاحتياطي الفيدرالي، وعلى رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع (السوداني) أن يتخذ إجراءً حاسماً، وإلّا فإنه يعرّض نفسه لعواقب وخيمة".

وفي مايو/أيار 2003، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1483 الذي قضى بإيداع الإيرادات المتأتية من صادرات العراق من النفط والغاز في حساب خاص لدى الفدرالي الأميركي تحت اسم "صندوق تنمية العراق".

وقد خُصص جزء من هذه الإيرادات -بنسبة 5% من مجمل الصادرات النفطية والغازية- لتعويض الكويت عن أضرار غزو 1990، وهو ما استمر حتى عام 2022 حين أكمل العراق سداد تعويضاته التي بلغت نحو 52.4 مليار دولار.