ويلسون: الإدارة الأمريكية تنوي إدراج اربعة فصائل عراقية ضمن لائحة الإرهاب

شفق نيوز - واشنطن

افصح عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، النائب في الكونغرس، جو ويلسون، يوم الأربعاء، عن نية الادارة الامريكية بتصنيف اربعة فصائل عراقية ضمن لائحة الإرهاب، حاثا على إلحاق منظمة "بدر" بزعامة هادي العامري بتلك الفصائل.

وأعرب ويلسون في منشور له على منصة "إكس - تويتر سابقاً"، عن شكره للرئيس دونالد ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومدير مكافحة الإرهاب بالبيت الأبيض سيباستيان غوركا، إزاء "إعلان نيتهم ​​تصنيف ميليشيات (حركة النجباء)، و(كتائب سيد الشهداء)، (حركة أنصار الله الأوفياء)، و(كتائب الإمام علي) كمنظمات إرهابية أجنبية، وذلك كما طلبت في رسالتي التي أرسلتها في وقت سابق من هذا العام وفي قانون تحرير العراق من نفوذ إيران".

وقال إن "هذا الإجراء من شأنه أن يمنح المدعين العامين الامريكيين القدرة على تجفيف الأموال التي تستخدمها هذه الجماعات الإرهابية"، حاثاً الإدارة الامريكية على تصنيف منظمة بدر "كأكبر منظمة إرهابية" مدعومة من إيران في العراق.

ويعرف ويلسون بمواقفه المعارضة لإيران، وسبق ان دعا، الى "جعل العراق عظيما مجددا"، وإلى وقف سيطرة إيران عليه، بعد دعواته السابقة الى وقف التمويل للعراق.