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السوداني ووزيرة بحكومته يكشفان عن ذمتهما المالية

Category: سیاسة

Date: 2022-10-30T08:13:58+0000
السوداني ووزيرة بحكومته يكشفان عن ذمتهما المالية

شفق نيوز/ كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة الاتصالات في حكومته هيام الياسري عن ذمتهما المالية.

وقالت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة برئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني)، ليغدو أول المسؤولين في كابينته المفصحين عن ذممهم الماليَّة بعد نيلهم الثقة من مجلس النواب العراقي".

وأعلنت وزيرة الإتصالات هيام الياسري، الكشف عن ذمتها المالية، اثناء تسنمها لمهام الوزارة رسمياً.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ذلك يأتي التزاماً بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التي جاءت خلال ترأسه الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الجمعة الماضية، والتي شدد فيها على أهمية القيام بإجراء كشف الذمم المالية للكابينة الوزارية خلال أسبوع من مباشرة مهامها".

ونوه البيان الى ان "الياسري تعتبر من اوائل الوزارء في الكشف عن ذمتها المالية". وكان رئيس مجلس الوزراء وجه وزراء كابينته في الحكومة الجديدة بكشف ذممهم الماليَّة أمام هيئة النزاهة خلال مُدَّة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ تسنُّمهم المسؤوليَّة.

ويُشارُ إلى أنَّ المادَّة (16/ أولاً/ ج) من قانون الهيئة النافذ رقم (30 لعام 2011) المُعدَّل، نصت على إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلاً عـن غيـرهم ممَّن يشغل إحـدى الوظائـف والمناصب الرسميَّة، التي تضمَّنتها المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة..

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