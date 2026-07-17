أول موقف إيراني من زيارة الزيدي إلى واشنطن: مؤسفة و"مهينة للعراق"

شفق نيوز- طهران

علّق مستشار المرشد الإيراني علي‌ أكبر ولايتي، يوم الجمعة، على زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وقال ولايتي في مذكرة له نشرتها وسائل إعلام إن زيارة الزيدي، إلى الولايات المتحدة كانت "رحلة مؤسفة، وغير مناسبة في توقيتها، ومُهينة لنضالات الشعب العراقي عبر تاريخه الممتد لآلاف السنين"، بحسب تعبيره.

واعتبر ولايتي أن رئيس الوزراء العراقي شخص "شاب وقليل الخبرة".

وأكد ولايتي أن الزيدي سافر إلى البيت الأبيض في وقت "لم تنتهِ فيه بعد مراسم العزاء بوفاة المرشد الراحل، علي خامنئي، ولم يُبدِ أي علامة حزن أو تأثر خلال تلك الزيارة".

ووصل الزيدي، يوم الاثنين الماضي، إلى العاصمة الأميركية واشنطن على رئيس وفد رفيع المستوى ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين وأصحاب الشركات، في زيارة رسمية تستمر لسبعة أيام.

والتقى الزيدي، الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، فيما جرى بحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

ومساء الثلاثاء الماضي، كشف مصدر مطلع أن العراق سيوقع أكثر من 18 اتفاقية مع الولايات المتحدة في مجالات مختلفة، فيما أشار إلى وجود اتفاقيات جاهزة ستوقع قريباً.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة رئيس الوزراء، علي الزيدي، ستفضي إلى توقيع أكثر من 18 اتفاقية شراكة في مختلف المجالات، بما فيها السياسة والاقتصاد والصناعة والطاقة والنفط والتعليم والصحة والاستثمار والتسليح، وأن هذه الاتفاقيات ستعزز الشراكة بين العراق والولايات المتحدة".