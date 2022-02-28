أول مسؤول عراقي يمثل للاستجواب في البرلمان الجديد

شفق نيوز/ أعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الاثنين، عزمها على استجواب أمين بغداد في مجلس النواب حول ملفات عدة، مشيرة إلى قيامه بتعيين أقاربه في مناصب عليا بالأمانة.

وقالت نصيف في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مجلس النواب سيشهد استجواب أمين بغداد حول عدد من الملفات المتضمنة خروقات، من بينها قيامه بتعيين أشخاص من خارج الأمانة بينهم عدد من أقاربه في مناصب عليا كدوائر العقارات والتصاميم، ودون استحصال الموافقات الرسمية" ، مبينة أن "الاستجواب سيتضمن فتح ملفات اخرى مهمة ستعرض في حينها، بالإضافة الى ملفات تحوم حولها شبهات فساد كتعويضات الفلاحين".

وأمس الاحد، طالبت نصيف رئيس مجلس الوزراء بإقالة أمين بغداد "فوراً" ، متهمة اياه بالاعتداء على معاون مدير بلدية الشعلة والتهجم على عمال البلدية في ساحة عدن.

ولم يستجوب البرلمان العراقي بدروته الجديدة اي مسؤول حتى الان، سوى طلبه استضافة وزير المالية علي علاوي لبحث ملف تغيير سعر العملة، إلا أن الاخير رفض الحضور.

وقال نائب رئيس مجلس النواب الاول حاكم الزاملي، إن المجلس "سيستجوب وزير المالية لعدم حضوره الاجتماع".