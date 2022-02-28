سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أول مسؤول عراقي يمثل للاستجواب في البرلمان الجديد

Category: سیاسة

Date: 2022-02-28T06:54:27+0000
أول مسؤول عراقي يمثل للاستجواب في البرلمان الجديد

شفق نيوز/ أعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الاثنين، عزمها على استجواب أمين بغداد في مجلس النواب حول ملفات عدة، مشيرة إلى قيامه بتعيين أقاربه في مناصب عليا بالأمانة.

وقالت نصيف في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مجلس النواب سيشهد استجواب أمين بغداد حول عدد من الملفات المتضمنة خروقات، من بينها قيامه بتعيين أشخاص من خارج الأمانة بينهم عدد من أقاربه في مناصب عليا كدوائر العقارات والتصاميم، ودون استحصال الموافقات الرسمية" ، مبينة أن "الاستجواب سيتضمن فتح ملفات اخرى مهمة ستعرض في حينها، بالإضافة الى ملفات تحوم حولها شبهات فساد كتعويضات الفلاحين".

وأمس الاحد، طالبت نصيف رئيس مجلس الوزراء بإقالة أمين بغداد "فوراً" ، متهمة اياه بالاعتداء على معاون مدير بلدية الشعلة والتهجم على عمال البلدية في ساحة عدن.

ولم يستجوب البرلمان العراقي بدروته الجديدة اي مسؤول حتى الان، سوى طلبه استضافة وزير المالية علي علاوي لبحث ملف تغيير سعر العملة، إلا أن الاخير رفض الحضور.  

وقال نائب رئيس مجلس النواب الاول حاكم الزاملي، إن المجلس "سيستجوب وزير المالية لعدم حضوره الاجتماع".

 

related

اول وزير بحكومة الكاظمي على كرسي الاستجواب

Date: 2020-08-25 19:52:35
اول وزير بحكومة الكاظمي على كرسي الاستجواب

لجنة برلمانية: كتل وراء رفع سعر الدولار تعرقل استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي

Date: 2021-06-15 10:53:23
لجنة برلمانية: كتل وراء رفع سعر الدولار تعرقل استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي

بسبب الدولار.. وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يواجهان الاستجواب في البرلمان

Date: 2021-04-15 09:53:45
بسبب الدولار.. وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يواجهان الاستجواب في البرلمان

النزاهة النيابية: جهات سياسية تعيق انعقاد جلسات البرلمان لمنع استجواب وزراء

Date: 2021-06-01 12:29:57
النزاهة النيابية: جهات سياسية تعيق انعقاد جلسات البرلمان لمنع استجواب وزراء

شاخوان عبدالله: البرلمان ماضٍ بأعماله ومهامه الرقابية دون تعطيل

Date: 2022-02-07 15:22:59
شاخوان عبدالله: البرلمان ماضٍ بأعماله ومهامه الرقابية دون تعطيل

لماذا رفع مجلس النواب جلسته لمدة طويلة؟

Date: 2020-11-26 12:29:49
لماذا رفع مجلس النواب جلسته لمدة طويلة؟

تيار الحكيم يهاجم رئاسة البرلمان: تتحمل مسؤولية عدم انعقاد الجلسات

Date: 2021-06-23 09:39:01
تيار الحكيم يهاجم رئاسة البرلمان: تتحمل مسؤولية عدم انعقاد الجلسات

البرلمان يعيد اتفاقية "خرقت" السيادة الوطنية للدولة العراقية

Date: 2019-09-17 15:14:02
البرلمان يعيد اتفاقية "خرقت" السيادة الوطنية للدولة العراقية