أول محادثات مباشرة بين السوداني وأحمد الشرع

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، لنظيره السوري أحمد الشرع، عبر اتصال هاتفي مشترك، رفض العراق للتوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، وذلك خلال أول محادثات مباشرة بين العراق وسوريا على مستوى الرؤساء.

وعبّر السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن "تمنياته وتهانيه للشعب السوري بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة"، مؤكداً "موقف العراق الثابت بالوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري الشقيق، وأهمية أن تضمّ العملية السياسية كل أطيافه ومكوناته، وأن تصبّ في مسار التعايش السلمي والأمن المجتمعي، من أجل مستقبل آمن و مستقر لسوريا وكلّ المنطقة".

كما أكد السوداني، بحسب البيان، "رفض العراق لتوغل الكيان الصهيوني داخل الأراضي السورية، ودعم العراق لوحدة وسلامة أراضي سوريا وسيادتها، ورفض التدخلات الخارجية، وكذلك أهمية التعاون المتبادل في مواجهة خطر تنظيم داعش، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الاقتصادية، بحكم العوامل والفرص المشتركة".

وفي الشهر الماضي، استقبل العراق وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في زيارة كانت الأولى منذ تولي رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الحكم في سوريا.

وأكد الشيباني، أن الإدارة الجديدة برئاسة أحمد الشرع جادة في تعزيز روابط العلاقة مع العراق، مؤكداً في مؤتمر صحفي عقده في بغداد مع نظيره العراقي فؤاد حسين وحضرته وكالة شفق نيوز، أن "سوريا والعراق يجب أن يقفا معا لمنع أي تدخل في شؤونهما الداخلية".

وجاءت زيارة الشيباني إلى بغداد في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وسوريا، وفق ما ذكره مصدر حكومي عراقي للوكالة، أن المباحثات ركزت بشكل أساسي على الملف الأمني، خاصة مع تصاعد المخاوف العراقية من تمدد الجماعات الإرهابية في البادية السورية.