أول ظهور بعد "غياب".. الصدر يخطب بأنصاره ويضع شعار "التيار الوطني الشيعي"

شفق نيوز/ ظهر زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، في خطاب جديد بعد غياب استمر عدة أشهر.

وقال الصدر في خطاب وجهه لأنصاره الذين تجمعوا في النجف عشية ذكرى اغتيال والده محمد صادق الصدر، إن "الطاغية الملعون او احد ابنائه الملعونين هو من امر بقتل السيد الشهيد محمد الصدر .. كلا كلا للبعث".

وطلب الصدر من أنصاره ترديد شعارات "كلا كلا امريكا .. كلا كلا اسرائيل".

وطالب الصدر من التيار الشيعي الوطني بـ"الوحدة فقط وليس الفاسدين"، وقال، "لا تتفرقوا فيما بينكم ولا تقربوا الفاسدين".