أول طعن قضائي بنتائج انتخابات 2025

شفق نيوز- بغداد

قدمت النائبة والمرشحة "الخاسرة" هيفاء حسين حاتم الجابري، يوم السبت، طعناً بنتائج انتخابات 2025، مشيرة إلى وجود فروقات واضحة بالأصوات التي أعلنت من قبل المفوضية العليا.

وقالت الجابري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "بعد إعلان النتائج الأولية من قبل مفوضية الانتخابات ونشر الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، قمنا وبشكل مهني ومنهجي بالحصول على أشرطة كل محطة ومركز انتخابي، وتشكيل فريق مختص لعدّ الأصوات وفقاً لتلك الأشرطة".

وأضافت أنه قد تبيّن لنا، ومن خلال هذه الوثائق الرسمية، أن هناك فارقاً واضحاً وكبيراً بين الأصوات المسجلة في الأشرطة وبين ما أعلنته المفوضية في نتائجها الأولية، مؤكدة أنها ستمضي في سلوك جميع الطرق القانونية لاسترداد الأصوات الحقيقية، من خلال تقديم الشكاوى والطعن بالنتائج أمام الجهات القضائية المختصة، وصولاً إلى أعلى سلطة قضائية".

وتابعت الجابري، بالقول: "نتوجه بدعوة صريحة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم لتشكيل لجان تحقيق مختصة تتولى النظر في الممارسات غير الصحيحة التي رافقت العملية الانتخابية، ومنها شراء الأصوات، أو استغلال المناصب الحكومية، أو المال السياسي، لما لهذه التجاوزات من أثر مباشر في تغيير النتائج الحقيقية وتشويه الإرادة الشعبية".

وأجرى العراق يومي التاسع والحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الاقتراع بشقيه الخاص والعام في انتخابات مجلس النواب للدورة النيابية السادسة، ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003 من خلال إسقاط نظام البعث السابق على ايدي قوات الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مفوضية الانتخابات الاتحادية، انتهاء عمليات احتساب ما تبقى من أصوات في محطات الاقتراع، مرجحة إعلان النتائج اليوم أو غدا الاثنين.

ويعد هذا الطعن القضائي هو الأول على مستوى العراق ومحافظة ذي قار، إذ لم يسبق للمرشحين "الخاسرين" تقديم طعون رسمية، رغم التصريحات الغاضبة التي أطلقها بعضهم.