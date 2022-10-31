أول زيارة خارجية.. الرئيس العراقي يغادر بغداد للمشاركة في قمة الجزائر

شفق نيوز/ غادر رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين بغداد متوجهاً إلى الجزائر للمشاركة في اجتماعات القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين والتي ستنعقد في العاصمة الجزائرية الجزائر.

وذكر بيان مقتضب لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وفداً رفيع المستوى يرافق رئيس الجمهورية الى القمة التي سيلقي فيها كلمة عن مجمل علاقات العراق في محيطه الإقليمي والدولي والخطط المستقبلية للحكومة الجديدة".

يشار الى ان هذه هي اول زيارة خارجية للرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الذي انتخبه البرلمان في 13 تشرين الاول الجاري.