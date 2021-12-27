سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أول رد من المعترضين على قرار "الاتحادية".. الحكيم يهنئ الفائزين: لن نشارك في الحكومة

Category: سیاسة

Date: 2021-12-27T11:10:52+0000
أول رد من المعترضين على قرار "الاتحادية".. الحكيم يهنئ الفائزين: لن نشارك في الحكومة

شفق نيوز/ أبدى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، يوم الاثنين، قبولاً بقرار المحكمة الاتحادية العليا بردها الطعون حول نتائج الانتخابات الاخيرة، مقدماً تهانيه  للفائزين.

وقال عمار الحكيم في بيان صدر عقب قرار المحكمة الاتحادية، اليوم، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "إنطلاقا من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون نعبر عن إلتزامنا بقرار المحكمة الإتحادية بخصوص النتائج بالرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الإنتخابية".

واضاف "فيما نجدد تهانينا للفائزين نحثهم على العمل بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم في خدمة الشعب والإسراع بتشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي، كما نجدد تأكيد موقفنا بعدم المشاركة في الحكومة القادمة".

وقضت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين، برد الطعن المقدم من زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري بشأن نتائج الانتخابات التشريعية.

وأعلنت مفوضية الانتخابات نهاية الشهر الماضي النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية -التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- بعد إعادة فرز الأصوات، نافية وجود أي تزوير.

وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وغير قابلة للطعن، وتدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل في أي دعوى قضائية بشأن إلغاء النتائج.

ويعد تحالف الفتح أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 17 مقعدا، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات عام 2018.

ووفق النتائج الأخيرة التي أعلنتها المفوضية، فإن الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر فازت بـ73 مقعدا من أصل 329، يليها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، ثم ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي برصيد 33 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ31 مقعدا.

 

related

جلسة الحسم.. المحكمة الاتحادية تبدأ النظر في طعن إلغاء نتائج الانتخابات

Date: 2021-12-22 08:00:38
جلسة الحسم.. المحكمة الاتحادية تبدأ النظر في طعن إلغاء نتائج الانتخابات

تيار الحكيم يعلن معارضته لحكومة عبدالمهدي

Date: 2019-06-16 21:29:23
تيار الحكيم يعلن معارضته لحكومة عبدالمهدي

اعلى سلطة قضائية بالعراق تقضي بعدم خضوع توزيع المناصب وفق المحاصصة

Date: 2019-10-28 09:08:31
اعلى سلطة قضائية بالعراق تقضي بعدم خضوع توزيع المناصب وفق المحاصصة

المحكمة الاتحادية تقطع الطريق على البرلمان العراقي بتشريع قانون يلغي مجالس المحافظات

Date: 2021-06-02 11:00:35
المحكمة الاتحادية تقطع الطريق على البرلمان العراقي بتشريع قانون يلغي مجالس المحافظات

القوى السياسية تتوصل لاتفاق على مادتين في قانون المحكمة الاتحادية

Date: 2021-03-15 13:33:48
القوى السياسية تتوصل لاتفاق على مادتين في قانون المحكمة الاتحادية

أعلى سلطة قضائية بالعراق تحدد موعداً للنطق بالحكم بخصوص دعوى الغاء الانتخابات

Date: 2021-12-22 09:15:49
أعلى سلطة قضائية بالعراق تحدد موعداً للنطق بالحكم بخصوص دعوى الغاء الانتخابات

مصدر: أربع قيادات سياسية تقود حراكاً لسحب الثقة عن عبد المهدي

Date: 2019-09-24 16:22:23
مصدر: أربع قيادات سياسية تقود حراكاً لسحب الثقة عن عبد المهدي

المحكمة الاتحادية ترجئ مجدداً البت بالطعن في نتائج الانتخابات

Date: 2021-12-13 09:33:21
المحكمة الاتحادية ترجئ مجدداً البت بالطعن في نتائج الانتخابات