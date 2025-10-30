أول دولة أوروبية تفتح خطاً جوياً مباشراً مع العراق

شفق نيوز - بغداد

أعلن وزيرُ الخارجيّةِ اليوناني، جورجوس غيرابيتريتيس، يوم الخميس، عزمِ الخطوطِ الجويّةِ اليونانيّة تسييرَ رحلاتٍ مباشرةٍ بين أثينا وبغداد ابتداءً من شهر كانون الأوّل المقبل، معرباً عن استعدادِ بلادهِ لتعزيز التعاون مع العراق في مجالاتِ الاقتصاد والتجارة والتعليم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية اليوناني مع نظيره العراقي فؤاد حسين في مبنى الخارجية بالعاصمة بغداد.

وذكر وزير الخارجية اليوناني أنّ العراق يُعدُّ من أهمّ الشركاءِ التجاريين لبلاده في المنطقة، مشيداً بعراقةِ العراقِ وأهميّتِه التاريخيّة.

وأشار إلى الاتفاقِ على تطويرِ التعاونِ الاقتصاديّ في مجالاتِ السياحةِ والزراعةِ والاستثمارِ وتقنياتِ إدارةِ المياه، مؤكداً أنَّ فتحَ الخطّ الجويّ المباشر بين أثينا وبغداد سيكون أوّلَ خطٍّ مباشرٍ بين دولةٍ أوروبيّةٍ والعراق.

كما تطرّق غيرابيتريتيس إلى منتدى الحضارات العريقة، مؤكداً أهميّتَه في تعزيزِ الحوارِ الثقافيّ والتاريخيّ بين الشعوب، ومشيراً إلى دعمِ كلٍّ من العراق واليونان لمبادراتِ هذا المنتدى بما يخدمُ أهدافَهُ في ترسيخِ قيمِ التفاهمِ الإنسانيّ والحضاري.

من جهتهِ، رحّب فؤاد حسين بخطوةِ استئنافِ الرحلاتِ الجويّةِ المباشرةِ إلى بغداد، مؤكداً أنّها ستُسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وتنشيط التبادلِ الاقتصاديِّ والسياحيّ بين البلدين.

كما أكّد رغبةَ العراق في توسيع آفاقِ التعاونِ وتبادلِ الخبراتِ مع اليونان في مجالِ إدارةِ المياه.