أول دولة عربية تعلق على إتفاق سنجار بين اربيل وبغداد

شفق نيوز/ رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، يوم السبت، بالاتفاق بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان لإدارة قضاء سنجار.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز في تصريح صحفي الاردن تقف بالمطلق إلى جانب العراق، وتدعم الحكومة العراقية في جهودها لتجاوز كل التحديات وحماية أمن العراق واستقراره وسيادته، وتحقيق طموحات الشعب العراقي الشقيق في النمو والازدهار.

ورعى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي "إتفاقًا تأريخيًا يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار وفق الدستور، على المستويين الإداري والأمني"، بحسب ما اعلنه المتحدث باسم الحكومة العراقية أحمد ملاّ طلال امس الجمعة.

واضاف أن "الاتفاق ينهي سطوة الجماعات الدخيلة، ويمهد لإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل، وبالتنسيق مع حكومة أقليم كوردستان".

واكد وزير الداخلية في اقليم كوردستان ريبر احمد يوم الجمعة ابرام اتفاق مع الحكومة الاتحادية لإعادة الأمن والاستقرار الى قضاء سنجار المتنازع عليه بين اربيل وبغداد.

وقال احمد للصحفيين عقب اجتماع وفد الاقليم الى بغداد مع رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي، انه بحضور الامم المتحدة وممثلي الاقليم وبغداد تم التوصل الى اتفاق لتطبيع الاوضاع الامنية والعسكرية والادارية في سنجار.

واردف بالقول ان الجانبين يهدفان الى عودة الاوضاع الى طبيعتها في سنجار، وان يعود النازحون الى ديارهم.

ولاقى الاتفاقا ترحيبا من قبل الولايات المتحدة الامريكية والبعثة الخاصة للام المتحدة في العراق.