سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

أول دولة عربية تعلق على إتفاق سنجار بين اربيل وبغداد

Category: سیاسة

Date: 2020-10-10T10:52:01+0000
أول دولة عربية تعلق على إتفاق سنجار بين اربيل وبغداد

شفق نيوز/ رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، يوم السبت، بالاتفاق بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان لإدارة قضاء سنجار.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز في تصريح صحفي الاردن تقف بالمطلق إلى جانب العراق، وتدعم الحكومة العراقية في جهودها لتجاوز كل التحديات وحماية أمن العراق واستقراره وسيادته، وتحقيق طموحات الشعب العراقي الشقيق في النمو والازدهار.

ورعى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي "إتفاقًا تأريخيًا يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار وفق الدستور، على المستويين الإداري والأمني"، بحسب ما اعلنه المتحدث باسم الحكومة العراقية أحمد ملاّ طلال امس الجمعة.

واضاف أن "الاتفاق ينهي سطوة الجماعات الدخيلة، ويمهد لإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل، وبالتنسيق مع حكومة أقليم كوردستان".

واكد وزير الداخلية في اقليم كوردستان ريبر احمد يوم الجمعة ابرام اتفاق مع الحكومة الاتحادية لإعادة الأمن والاستقرار الى قضاء سنجار المتنازع عليه بين اربيل وبغداد.

وقال احمد للصحفيين عقب اجتماع وفد الاقليم الى بغداد مع رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي، انه بحضور الامم المتحدة وممثلي الاقليم وبغداد تم التوصل الى اتفاق لتطبيع الاوضاع الامنية والعسكرية والادارية في سنجار.

واردف بالقول ان الجانبين يهدفان الى عودة الاوضاع الى طبيعتها في سنجار، وان يعود النازحون الى ديارهم.

ولاقى الاتفاقا ترحيبا من قبل الولايات المتحدة الامريكية والبعثة الخاصة للام المتحدة في العراق.

related

العراق يبرم مذكرة تفاهم مع الاردن في مجال نقل المحكومين باستثناء قضايا الارهاب

Date: 2019-12-03 12:58:08
العراق يبرم مذكرة تفاهم مع الاردن في مجال نقل المحكومين باستثناء قضايا الارهاب

علاوي يدعو للتهيؤ في استقبال الآف الفارين من سوريا ودعم اقليم كوردستان

Date: 2019-10-11 15:03:42
علاوي يدعو للتهيؤ في استقبال الآف الفارين من سوريا ودعم اقليم كوردستان

إقليم كوردستان: لم نبق أي مسوّغ دستوري إلا وقدمناه لكن بغداد غير مستعدة للتجاوب

Date: 2020-08-12 14:06:28
إقليم كوردستان: لم نبق أي مسوّغ دستوري إلا وقدمناه لكن بغداد غير مستعدة للتجاوب

بريطانيا تثني على تحرك لبغداد واربيل وتبدي التزاما بمعالجة التحديات الأوسع للعراق

Date: 2020-08-28 14:50:57
بريطانيا تثني على تحرك لبغداد واربيل وتبدي التزاما بمعالجة التحديات الأوسع للعراق

إقليم كوردستان يشارك بالحوار العراقي - الامريكي ويؤكد على أمر

Date: 2020-06-02 14:28:14
إقليم كوردستان يشارك بالحوار العراقي - الامريكي ويؤكد على أمر

برهم صالح يتحدث عن اقليم كوردستان: يريدون حكما رشيدا .. وليتعلم العراق من اوربا

Date: 2019-07-03 08:56:15
برهم صالح يتحدث عن اقليم كوردستان: يريدون حكما رشيدا .. وليتعلم العراق من اوربا

الرئيس العراقي: زيارة بارزاني لبغداد ستعزز تطوير المؤسسات التشريعية والقانونية

Date: 2019-06-20 15:40:41
الرئيس العراقي: زيارة بارزاني لبغداد ستعزز تطوير المؤسسات التشريعية والقانونية

بريطانيا قلقة من حرق القنصليات الايرانية في العراق وسعيدة بعلاقات اربيل وبغداد

Date: 2019-12-03 17:57:05
بريطانيا قلقة من حرق القنصليات الايرانية في العراق وسعيدة بعلاقات اربيل وبغداد