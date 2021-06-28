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أول إجراء للحشد الشعبي بعد الضربة الأمريكية: نهيب بالجماهير التواجد وسط بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-06-28T19:47:04+0000
أول إجراء للحشد الشعبي بعد الضربة الأمريكية: نهيب بالجماهير التواجد وسط بغداد

شفق نيوز / وجه الحشد الشعبي، جماهيره بالتواجد قرب جسر الطابقين في الجادرية، وسط العاصمة بغداد، صباح يوم غد الثلاثاء.

ويأتي هذا الإجراء بعد يوم من توجيه طائرات أمريكية، ضربة جوية لثلاث مواقع تابعة لألوية في الحشد الشعبي، في القائم غربي محافظة الأنبار، أسفرت عن مقتل ٤ من عناصره.

وذكرت هيئة الحشد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تشييعاً رسمياً ستجريه لشهداء #قوات_اللواء_14 بالحشد الذين ارتقوا نتيجة القصف الأمريكي الغادر غربي الأنبار".

وأهابت  الهيئة بالجماهير كافة "التواجد يوم غد الثلاثاء بالقرب من جسر الطابقين وسط بغداد"، مؤكدة أن "التجمع سيبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحاً".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز؛ فجر يوم الاثنين، بأن القصف الأمريكي استهدف قطاعات تابعة لكتائب سيد الشهداء المنضوية تحت الحشد الشعبي، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر وجرح عدد غير معلوم.

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