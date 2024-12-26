أول تواصل عراقي مع الإدارة الجديدة.. شفق نيوز تنفرد بكشف أجندة الشطري لدمشق

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مطلع، يوم الخميس، أهداف زيارة رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري إلى دمشق واجتماعه مع الإدارة السورية الجديدة هناك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري إلى دمشق واجتماعه مع الإدارة السورية الجديدة تهدف إلى تأكيد الموقف العراقي بعدم التدخل بالشؤون الداخلية السورية، والتأكيد بأن الحكومة العراقية لن تسمح للفصائل المسلحة العراقية بأي تدخل مستقبلاً في سوريا، مقابل عدم تحرك الجماعات المسلحة نحو العراق وضبط الحدود بشكل جيد من داخل العمق السوري".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه، أن "الحكومة والأقطاب السياسية المختلفة تولي اهتماماً خاصاً بأمن واستقرار سوريا، وأن الوفد الأمني العراقي سيبحث جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب مراعاة حفظ أمن جميع المكونات في سوريا وبالأخص الأقليات، فضلاً عن حفظ حقوق المكون الشيعي واحترام رموزه".

وتابع المصدر، أن "الشطري سيبلغ الإدارة السورية الجديدة بأن هناك تخوفاً حقيقياً لدى العراق من إمكانية هروب او تهريب عناصر تنظيم داعش من سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والتي هي قريبة من الحدود العراقية، كذلك سيبحث التنسيق الأمني والعسكري ما بين العراق ووزارة الدفاع السورية التي سيعاد هيكلتها من قبل الإدارة السورية الجديدة".

وأشار المصدر إلى أن "الوفد سيعرض تجربة العراق الأمنية وإجراءاته في حفظ الأمن".

ولفت المصدر الحكومي إلى أن "تواصل العراق مع الإدارة السورية الجديدة، جاء بعد ضغوطات دولية خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، التي طلبت من بغداد التواصل مع دمشق ومسايرة التغيير الذي حصل فيها، كحال باقي دول المنطقة".

وفي وقت سابق، كشف مصدر سياسي مطلع، أن وفداً رفيع المستوى من جهاز المخابرات العراقي وصل إلى العاصمة السورية دمشق للقاء الإدارة الجديدة للبلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، وقد وصل إلى قصر الشعب في دمشق للقاء الإدارة السورية الجديدة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أكد يوم السبت الماضي، أن الحكومة العراقية تعمل على تقييم الأوضاع في سوريا، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بتطوراتها.