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أول تعليق إيراني على حوار مع السعودية في بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-04-19T10:53:33+0000
أول تعليق إيراني على حوار مع السعودية في بغداد

شفق نيوز/ رحبت إيران، الإثنين، بتقارير تحدثت حول إجراء مباحثات مع السعودية في بغداد.

وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي أسبوعي: "رأينا تقارير إعلامية عن محادثات بين إيران والسعودية، على الرغم من أن التقارير كانت تحتوي في بعض الأحيان على تصريحات متضاربة".

وأضاف "المهم هو أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب دائما بالحوار مع المملكة العربية السعودية، وتعتبره في صالح شعبي البلدين، وكذلك السلام والاستقرار بالمنطقة".

وقطع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية في 2016، ويخوضان عدة حروب بالوكالة في المنطقة في إطار تنافسهما على النفوذ.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز نشرت أن مسؤولين سعوديين وإيرانيين أجروا محادثات في العراق في محاولة لتخفيف التوتر بين البلدين، مع سعي واشنطن لإحياء الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2015، وإنهاء الحرب في اليمن.

وتطرق الاجتماع، الذي شهده العراق، إلى اليمن حيث يحارب تحالف عسكري بقيادة الرياض حركة الحوثي المتحالفة مع إيران.

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