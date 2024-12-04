أول تعليق نيابي بعد استضافة السوداني في مجلس النواب

شفق نيوز/ علق النائب عن ائتلاف دولة القانون، جواد الغزالي، على استضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وثلاثة من وزرائه، في جلسة "سرية" لمجلس النواب.

وقال الغزالي، لوكالة شفق نيوز، إن "استضافة رئيس الوزراء كانت موفقة ووضعت النقاط على الحروف بخصوص بعض المواضيع وخصوصا أحداث سوريا وقانون الموازنة"، لافتاً إلى أن "السوداني تحدث عن تأمين الحدود وانتشار وجاهزية القطعات العسكرية من الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي".

وفيما يخص إرسال قطعات من الجيش العراقي إلى سوريا، أكد العزالي، أن "السوداني لم يتطرق لهذا الأمر خلال الجلسة، وأن الحكومة السورية لم تطلب ذلك من العراق، وفي حال طلبت فإن العراق سيستجيب لذلك".

صل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم، إلى مبنى مجلس النواب، يرافقه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري.

وكان في استقبال السوداني رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، حيث من المقرر أن يناقش اللقاء جملة من القضايا المهمة المتعلقة بعمل الحكومة والتنسيق مع السلطة التشريعية.

وصوت مجلس النواب في بداية جلسة الاستضافة على ان تكون "الجلسة سرية" فيما يتعلق في الجانب الامني

بدوره قال مكتب السوداني في بيان، إن رئيس الوزراء استعرض، في جلسة مجلس النواب، السياسات والتدابير الحكومية المتخذة لمواجهة تحديات المنطقة وتطوراتها منذ أحداث 7 تشرين الأول 2023، كما أشار إلى أنه أوضح الأسباب الموجبة لتعديل قانون الموازنة الاتحادية العامة.

كما استعرض السوداني، وفق مكتبه الاعلامي، ملخصاً للبرنامج الحكومي ونسب تنفيذه، والمتحقق من مستهدفات الأولويات الحكومية.

وأيضا قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إيجازاً عن السياسات الخارجية والتدابير الحكومية لمواجهة مجمل التحديات وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، خلال جلسة الاستضافة.