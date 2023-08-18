سفير إيران لدى العراق: التحركات الأخيرة للأمريكيين في المنطقة مقلقة

شفق نيوز/ وصف سفير إيران لدى العراق محمد كاظم آل صادق ، التحركات الأخيرة للأمريكيين في المنطقة، بأنها "مقلقة ومناهضة للسلام والاستقرار في المنطقة".

جاء ذلك خلال لقائه سفير اليابان لدى العراق ، فوتوشي ماتسوموتو، طبقا لما نشرته اليوم الجمعة وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وذكرت تلك الوسائل، أنه في هذا الاجتماع، رحب سفيرا إيران واليابان في العراق، أثناء إستعراضهما لآخر التطورات الإقليمية والدولية، بتزايد الدور الإقليمي للعراق.