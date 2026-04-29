أول تعليق أميركي على تكليف الزيدي لرئاسة وزراء العراق

شفق نيوز - واشنطن / بغداد

أعربت بعثة الولايات المتحدة في العراق، يوم الأربعاء، عن تأييدها رئيس مجلس الوزراء المكلّف علي الزيدي، في مساعيه لتشكيل حكومة قادرة على تحقيق تطلعات جميع العراقيين لدعم مستقبل أكثر إشراقاً وسلاماً.

وجددت البعثة في بيان، تضامنها مع الشعب العراقي الساعي إلى تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في صون سيادة العراق، وتعزيز الأمن لدحر الإرهاب، وبناء مستقبل مزدهر يحقق فوائد ملموسة للأمريكيين والعراقيين.

— U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) April 29, 2026

يأتي هذا تزامناً مع اعلان قوى الإطار التنسيقي الشيعية الحاكمة في العراق، يوم الاثنين 27 من شهر نيسان الجاري، ترشيح الزيدي، لرئاسة مجلس الوزراء، عقب تنازل رئيس ‏الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، وزعيم ائتلاف دولة القانون ‏رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، عن خوض السباق على المنصب‎ منهية بذلك الانسداد السياسي الذي دام نحو 5 أشهر بعد الانتخابات التشريعية التي أُجريت في البلاد نهاية عام 2025.