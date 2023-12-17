أول تعليق من مفوضية الانتخابات بشأن "المشاكل الفنية" في الاقتراع الخاص

شفق نيوز/ علقت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، على حدوث "مشاكل فنية" في الاقتراع الخاص، فيما بينت كيفية التعامل مع هذا الخلل.

وقال المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، ان "المفوضية ستصدر بعد قليل بيانا رسميا بشأن حصول خلل فني ببعض المحطات، وهذا الخلل ليس له أي علاقة بنتائج الانتخابات وتأخيرها واعلانها".

وأضافت الغلاي ان "هذا الخلل حصل ببعض المحطات وتم نقل هذه المحطات الى مركز التدقيق وبعد انتهاء التصويت العام وإعلان النتائج الأولية يتم عد وفرز هذه المحطات يدويا امام انظار الاعلام وممثلي كل الكيانات السياسية والمراقبين المحليين والدوليين والبيانات محفوظة والأوراق كلها محفوظة ومشفرة ومؤمنة وسوف تفتح امام انظار الجميع".

وقبل قليل، اعربت رئاسة مجلس النواب العراقي، عن قلقها "الشديد" من عدم ارسال نتائج التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات الكترونيا، محذرة من "التلاعب" بالنتائج.