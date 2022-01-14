أول تعليق من "تقدم" على استهداف مقر الأعظمية

شفق نيوز/ استنكرت حركة "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي، يوم الجمعة، استهداف مقرها في الاعظمية التي قالت إنه تم برمانتين يدوية من قبل مجموعة وصفتها بالخارجة عن القانون، لافتاً إلى أن الاستهداف أسفر عن حدوث اضرار مادية.

وذكرت الحركة في بيان، أن "هذا العمل الإرهابي يتزامن مع الانجازات الواسعة التي يحققها تحالف تقدم بالتعاون مع شركاء الوطن من اجل عراق آمن مزدهر وخال من المليشيات".

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق من يوم الجمعة، بوقوع انفجارين استهدفا مقرين الأول لحركة "تقدم" والآخر لحركة "عزم" في العاصمة بغداد.

ويرأس حركة "تقدم" محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي، وحركة "عزم" خميس الخنجر.

وقال أعضاء في حركة تقدم لوكالة شفق نيوز، إن عبوة محلية الصنع انفجرت داخل المقر في منطقة الاعظمية محلة 308 الشارع العام، مما ادى لوقوع أضرار مادية فقط.

وأضاف "بعد التفتيش تبين وجود عبوة ثانية محلية الصنع غير منفجرة وتم تفكيكها من قبل الجهد الهندسي".

بموازاة ذلك، استهدف انفجار مماثل مكتباً لتحالف "عزم" في منطقة اليرموك في العاصمة بغداد، مخلفاً أضراراً مادية.