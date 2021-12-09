أول تعليق من تحالف الحلبوسي على انضمام قوى سنية للخنجر

شفق نيوز/ علّق تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، يوم الخميس، على تشكيل سياسي جديد يضم قوى سنية ضمن مظلة تحالف "عزم" بزعامة خميس الخنجر.

وقال المتحدث باسم "تقدم، يحيى المحمدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تابعنا في (تقدم) تشكيل تحالف (عزم) واذ نبارك لهم ونشد على ايديهم فاننا نتمنى ان يكون التشكيل الجديد خطوة باتجاه تحقيق طموحات ومصالح الجماهير".

وتمنى المحمدي أن يكون التحالف الجديدة خطوة "لإشاعة الاستقرار بديلا عن التشنج والازمات وعاملا في التسريع بانتهاء الترتيبات اللازمة للاستحقاقات الانتخابية".

وأُعلن اليوم الخميس في العاصمة العراقية بغداد عن تحالف سياسي جديد يترأسه زعيم تحالف "عزم" خميس الخنجر.

ويضم التحالف خمس قوى سياسية وهي: تحالف عزم، كتلة حزب الجماهير، حركة حسم للإصلاح، نواب من كتلة العقد الوطني، التحالف العربي في كركوك.

ووفقا للقيادي في تحالف "عزم" سالم العيساوي خلال مؤتمر صحفي انعقد في العاصمة بغداد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، فإن هذا التحالف يضم 34 مرشحاً فائزاً في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مشيرا الى أن هذا التحالف يمثل المناطق السنية في العراق.