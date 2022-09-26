أول تعليق من الإطار التنسيقي على استقالة الحلبوسي: لها أسباب عدة وقد نقبلها

شفق نيوز/ علق الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري، يوم الاثنين، على تقديم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي استقالته من منصبه.

وقال القيادي في الإطار محمود الحياني، لوكالة شفق نيوز، ان "استقالة الحلبوسي من منصبه لها عدة أسباب، أولها رفع الحرج عنه أمام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وإظهار انه ليس مع ائتلاف إدارة الدولة، وكذلك الهروب من تشكيل أي حكومة من قبل الاطار التنسيقي".

وبين انه "من أسباب استقالة الحلبوسي من منصبه هو خشية اقالته من المنصب مع عودة جلسات البرلمان قريباً، خصوصاً انه اثبت فشله بإدارة هذا المنصب وكان جزءاً من الازمة، واي حديث عن اتفاق مسبق على الاستقالة مع الاطار هو غير صحيح".

وأضاف الحياني ان "قوى الاطار التنسيقي حتى اللحظة لم تحدد موقفها من قبول الاستقالة او رفضها، لكن قبولها امر وارد جداً لاخفاق الحلبوسي بمهامه خلال الفترة السابقة، وخلال الساعات المقبلة، سيكون هناك موقف رسمي للاطار بهذه القضية".

وفي وقت سابق اليوم، فوجئت الأوساط العراقية بنشر جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد الأربعاء، وتضمنت من فقرتين الأولى التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والثانية انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.