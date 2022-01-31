أول تعليق من الإطار التنسيقي بشأن الاجتماع الرباعي في الحنانة

شفق نيوز/ علق الاطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية باستثناء الكتلة الصدرية، يوم الاثنين، على اجتماع رئيس اقليم كوردستان ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منطقة الحنانة، بمحافظة النجف.

وقال القيادي في الاطار حيدر اللامي، لوكالة شفق نيوز، ان "الهدف من الاجتماع الرباعي، الذي يعقد حالياً في الحنانة، هو حل الخلافات والاختلافات بين الأطراف السياسية العراقية، بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وخصوصاً بين التيار الصدري والاطار التنسيقي، وهذا الاجتماع جاء من اجل إيجاد حلول لمشاركة كل القوى في الحكومة الجديدة".

وبين اللامي ان "الإصرار على تشكيل حكومة خالية من الاطار التنسيقي، سوف يخلق مشاكل كثيرة، خصوصاً ان هناك قيادات سياسية في الاطار لها ثقلها الداخلي والخارجي، ولهذا بعض الأطراف السياسية تعمل على ادخال الاطار ضمن الحكومة، بكل قواه، واجتماع الحنانة، جاء من أجل هذا الهدف، ونحن ننتظر مخرجاته".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، الى مدينة النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وتأتي هذه الزيارة بناء على مبادرة من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.