أول تعليق من المفوضية على تحديد موعد الانتخابات التشريعية بالعراق

شفق نيوز/ علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، على إعلان الحكومة العراقية موعد اجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاهزة ومستعدة للعملية الانتخابية المقبلة، ولا توجد لدينا أي معوقات أو تحفظات بشأن تاريخ الانتخابات المعلن من قبل مجلس الوزراء، رغم أن المفوضية حتى هذه الساعة لم تتسلم أي شيء رسمي بهذا الخصوص".

وبين أنه "في حال تم تعديل قانون انتخابات البرلمان، فهذا الأمر ربما يؤثر على عمل المفوضية وربما لا يؤثر، فلكل حادث حديث، وهنا يتعين عدم استباق الأحداث، وينبغي معرفة ما هي التعديلات التي ينوي مجلس النواب العمل بها".

وصوّت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، الشهر الماضي، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، فيما أشارت إلى أن عملية التحديث ستستمر لمدة شهر واحد.

وقالت المفوضية على لسان المتحدثة باسمها جمانة الغلاي يوم 26 من شهر آذار/مارس الماضي، إن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع اجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وكان مجلس النواب العراقي، صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.

وكان محمد البلداوي النائب عن كتلة "صادقون" التي تمثل حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي في البرلمان العراقي قد صرّح لوكالة شفق نيوز، يوم السبت الماضي، بأن معظم القوى السياسية في البلاد تؤيد إبقاء القانون الحالي للانتخابات وعدم استبداله او اجراء تغيير عليه.