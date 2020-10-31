أول تعليق من الكاظمي بعد اعادة فتح ساحة التحرير

شفق نيوز/ علق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السبت، على اعادة فتح ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال الكاظمي في تغريدة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "شبابنا في ساحة التحرير ضربوا أروع الأمثلة الوطنية طوال عام كامل، اليوم يؤكدون شموخهم الوطني بإبداء أقصى درجات التعاون، لفتح الساحة أمام حركة السير وإعادة الحياة الطبيعية".

وأضاف أن "‏الانتخابات الحرة النزيهة هي موعد التغيير القادم الذي بدأه الشباب بصدورهم العارية قبل عام.. ‏العراق لن ينسى شبابه".

وفي وقت سابق قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن القوات الامنية شرعت فجر اليوم بفتح ساحة التحرير امام حركة السير رافقها حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من المحتجين المطلوبين له.

واضاف ان القوات ازلت خيام المعتصمين كافة الصغيرة والكبيرة منها، مشيرا الى ان ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها تشهد انتشاراً واسعاً لمختلف الصنوف من القوات الأمنية والعسكرية.

وباشرت صباح اليوم الجهود الخدمية لوزارتي الدفاع والداخلية بفتح ساحة التحرير ومقترباتها، وشوارع الرشيد والسعدون، وساحة الطيران، وجسر الجمهورية لإعادتها لوضعها الطبيعي.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ان الحركة بدأت صباحا مِن الكرخ الى الرصافة على جسر الجمهورية ومازالت الجهود الخدمية مستمرة.

وتُعد ساحة التحرير ايقونة "ثورة تشرين" كما يحلو للمتظاهرين تسميتها، وبعد فتحها تطوى صفحة عام كامل من الاحتجاجات التي شهدت اعمال عنف مفرط على ايدي القوات الامنية ومسلحين ينتمون لفصائل موالية لإيران.