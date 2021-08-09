أول تعليق من العصائب على العقوبات الأمريكية ضدها

شفق نيوز/ علقت حركة عصائب اهل الحق، يوم الاثنين، على قرار وزارة الخارجية الأمريكية بفرض عقوبات عليها وعلى كتائب حزب الله.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة سعد السعدي لوكالة شفق نيوز، إن "هذه القرارات التي أعلنتها الخارجية الأمريكية اليوم بفرض عقوبات على جهات وطنية وفصائل مقاومة إسلامية يدل على أن الجهات الوطنية وفصائل المقاومة كانت سبب فشل المشاريع الصهيونية وهي حجر عثرة في وجه المشروع الأميركي في العراق".

واضاف، أن "هذا يدل على أننا حققنا النتائج التي يريدها ابناء الشعب العراقي في افشال هذه المشاريع التي كانت ولازالت سبب في كل الأزمات التي يمر بها البلد على المستوى الاقتصادي والسياسي والامني".

وتابع السعدي، "أننا كابناء مقاومة وحركات وطنية ممثلة لأبناء الشعب العراقي نعتبر هذه العقوبات فخرا وعزا وكرامة الشعب العراقي، ونعتقد أن هذه القرارات تأتي في سياق رد الفعل التي تعاني منه الإدارة الأمريكية وان هذه العقوبات لاتزيدنا الا عزيمة وثباتا على مبادئنا وقيمنا ومشروع مقاومة الاحتلال والوجود الاجنبي غير الشرعي في العراق".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات على كيانات عراقية وروسية ولبنانية وسورية.

وقالت الخارجية الأمريكية بحسب وسائل اعلام دولية، إن "عقوبات أمريكية فرضت على حزب الله اللبناني وعصائب أهل الحق العراقية وكتائب حزب الله العراقي".

واوضحت الخارجية الأمريكية، أن "الكيانات المعنية بالعقوبات خرقت حظر أسلحة الدمار الشامل بإيران وسوريا وكوريا الشمالية".