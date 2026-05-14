أول تعليق من الزيدي بعد نيله ثقة البرلمان

شفق نيوز- بغداد

تقدم رئيس الحكومة علي الزيدي، يوم الخميس، بعد نيله ثقة مجلس النواب العراقي، بالشكر للقوى السياسية، فيما شدد على المضي نحو ترسيخ الاستقرار.

وقال الزيدي في تدوينة على منصة "أكس": أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى مجلس النواب والقوى السياسية الوطنية على منحهم الثقة للحكومة، في موقفٍ يجسد علوّ المصلحة الوطنية وروح الشراكة والمسؤولية.

وأضاف أن "هذه الثقة تمثل أمانة كبرى وعهداً أمام شعبنا العزيز، بأن نمضي بثبات نحو ترسيخ الاستقرار، وتعزيز هيبة الدولة، وتحقيق تطلعات العراقيين في التنمية والعدالة والعيش الكريم".

وصوت مجلس النواب العراقي، عصر الخميس، على منح الثقة لحكومة علي فالح الزيدي ومنهاجها الوزاري، حيث صوت على 14 وزيراً، فيما أجّل التصويت على 6 وزارات بيها التعليم العالي والداخلية لوجود اعتراض على المرشحين.

وأبلغ مصدر نيابي وكالة شفق نيوز، بأن "الوزارات المؤجلة مع نواب رئيسي الجمهورية والحكومة، سيتم حسم أمرهم بعد عطلة عيد الأضحى".