أول تعليق من الديمقراطي على تغريدة الصدر: زيباري مرشح تحالف الأغلبية

شفق نيوز/ علق الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الجمعة، على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن اختيار رئيس الجمهورية، مؤكداً أن القيادي في الحزب هوشيار زيباري هو مرشح تحالف الأغلبية الوطنية الذي يضم كل من الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة.

وقال مسعود حيدر مستشار الزعيم الكوردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في تصريحات لبرنامج "لعبة الكراسي" الذي تبثه قناة الشرقية وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "زيباري هو مرشح تحالف الأغلبية الوطنية، وإن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني هو محور التواصل بين الزعامات السياسية".

واضاف، "لم تصلنا رسائل سلبية من الاطار التنسيقي"، موضحا "ستكون هناك تغييرات كبيرة خلال الساعات الـ72 المقبلة".

وتابع حيدر أن "الايام المقبلة ستشهد اجتماعات للتقارب بين الاطار والتيار"، مشيرا الى ان "تغريدة الصدر تأكيد منه على احترام مؤسسات الدولة ودعم عملية الإصلاح".

واضاف، أن "شرط الصدر استيفاء الشروط الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية، ينطبق على زيباري ويبقى مرشحنا".

واوضح حيدر أن "اعلان هوشيار زيباري مرشحا لرئاسة الجمهورية جاء بعد مرحلة التدقيق، وأنه يستوفي الشروط للمسببات المذكورة".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نواب كتلته إلى عدم التصويت لكل من لم يستوف شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وكتب الصدر في تغريدة على موقع تويتر تابعتها وكالة شفق نيوز؛ "إذا لم يكً مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحليف - بل مطلقا - لرئاسة الجمهورية غير مستوف للشروط، فأدعو نواب الإصلاح إلى عدم التصويت له"، في اشارة إلى كل مرشح لم يستوف الشروط وفقا لرؤية الصدر.

وأردف الصدر في تغريدته؛ " نحن دعاة اصلاح لا دعاة سلطة وحكم. ويتنافس زيباري مع مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني الرئيس الحالي برهم صالح على منصب رئاسة الجمهورية؛ إذ سيختار أعضاء البرلمان أحد المرشحين خلال خاصة الأسبوع المقبل.