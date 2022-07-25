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أول تعليق من "الحنّانة" على ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء

Category: سیاسة

Date: 2022-07-25T15:31:40+0000
أول تعليق من "الحنّانة" على ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء

شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من "الحنانة" مقر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في محافظة النجف، عدم إخطارها من قبل الإطار التنسيقي بشأن مرشحها لرئاسة الحكومة الذي أعلن عنه اليوم محمد شياع السوداني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار لم يرسل طلبا للحنانة لمعرفة موقف زعيم التيار مقتدى الصدر من مرشح رئاسة الحكومة القادم والذي تم اختياره اليوم الاثنين، كما أن الموقف إزاء السوداني يبقى رهناً بالصدر حصرا سواء كان بالتأييد أو الاعتراض".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الإطار التنسيقي، وبشكل رسمي اختيار السوداني مرشحاً لرئاسة الوزراء، موضحاً أن اختياره جاء خلال اجتماع و"بأجواء إيجابية".

والسوداني من قيادات حزب الدعوة الإسلامية، أدار عدة وزارات في الحكومات المتعاقبة، وتم ترشيحه من قبل نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة.

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