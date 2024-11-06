أول تعليق للفصائل العراقية المسلحة على فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية

شفق نيوز/ علقت كتائب "سيد الشهداء" أبرز الفصائل المسلحة الشيعية في العراق، اليوم الأربعاء، على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الامريكية.

وقال القيادي في الكتائب عباس الزيدي، لوكالة شفق نيوز، انه "لا فرق بين ترامب وبايدن في السياسات، وأن كل رئيس أمريكي عبارة عن ممثل دبلوماسي او رئاسي للولايات المتحدة الأمريكية"، معتبرا أن "الحقيقة تكمن في الدولة العميقة وصراع المؤسسات بما ينسجم مع الاستراتيجية الشاملة التي تنشد الهيمنة والسيطرة على دول وشعوب العالم ومصادرة مقدراتها وثرواتها".

وأضاف الزيدي: "أما بخصوص الكيان الصهيوني فان لوبيات الضغط اليهودية تكاد لها السيطرة على رؤوس الأموال والإعلام ولها القدرة للتأثير المباشر في فوز او خسارة اي مرشح، ومن هنا يصعب على الادارات الامريكية السير بعكس التوجهات الإسرائيلية".

وشدد القيادي في كتائب سيد الشهداء انه "لذلك مسالة التصعيد او خلافه مع كل فصائل المقاومة وحركات التحرر لأي ادارة امريكية مرهون برضا وتوجهات إسرائيل".

وفي وقت سابق، هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الرئيس المنتخب دونالد ترامب ونائبه، مؤكداً التزام العراق بتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس الاحترام المتبادل، ومعبراً عن تطلعه لتعميق التعاون لتحقيق التنمية المستدامة للشعبين.

وكشفت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عن اعتزام العراق التعامل مع دونالد ترامب بشكل طبيعي رغم مذكرة القبض الصادرة بحقه من القضاء العراقي بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، مشددة على أن "المصلحة الوطنية" تقتضي هذا التعامل.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كان قد هاجم بشدة، إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك خلال كلمة له في حفل تأبيني أقيم ببغداد العام 2023 بالذكرى السنوية لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس بغارة جوية قرب مطار بغداد الدولي مطلع عام 2020.

كما أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، صدور أوامر قبض بحق ترامب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس.

وأعلن ترامب، اليوم الاربعاء، فوزه بولاية رئاسية ثانية، مؤكداً أن الشعب منحه هذه الولاية الجديدة.

وفي كلمة ألقاها عقب إعلان النتائج الأولية، قال ترامب: "لقد فزت فوزاً تاريخياً، واستعدنا الأغلبية في مجلس الشيوخ"، وتعهد "بانهاء الحروب".