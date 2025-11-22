أول تعليق للتيار الصدري بشأن ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء

شفق نيوز- بغداد

علق قيادي بارز في التيار الشيعي الوطني، بزعامة مقتدى الصدر، يوم السبت، على إعلان حزب الدعوة ترشيح أمينه العام نوري المالكي، رسمياً لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة.

وقال القيادي الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، لوكالة شفق نيوز، إن "التيار الصدري بكل تأكيد رافض من حيث المبدأ ترشيح نوري المالكي، لرئاسة الحكومة العراقية، وهذه الخطوة استمرار لمنطق الفشل والفساد الذي عانى منه العراق خلال السنوات الماضية".

وأضاف أن "ترشيح المالكي، لا يعد لضمان استقرار سياسي، بل يعكس مصالح ضيقة تتعارض مع تطلعات الإصلاح والتيار الصدري يراقب التطورات عن كثب، وموقفه من مقاطعة العملية السياسية لا يعني غياباً عن المشهد، وإنما رسالة واضحة ضد استمرار النخب القديمة في السلطة".

وأشار القيادي، إلى أن "التيار الصدري يحتفظ بحق المعارضة والدفاع عن رؤيته الوطنية، كما أن تمرير ترشيح المالكي قد يفاقم الإحباط الشعبي ويقوض مشروع الإصلاح، وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن التيار قد يلجأ إلى إعادة النظر في أدواته، بما في ذلك تحريك الشارع لتحذير القوى السياسية من مخاطر تسليم الدولة لمن لم يحققوا التغيير والإصلاح".

وختم حديثه قائلاً إن "التيار الصدري سيتابع الوضع عن كثب، ولن يتردد في التصدي لأي محاولة لإعادة إنتاج الفساد والفشل وعدم تحقيق الإصلاح والتغيير، الذي يناده به الشعب والمرجعية".

وفي وقت سابق من اليوم، قرر مجلس شورى حزب الدعوة الإسلامية، ترشيح الأمين العام للحزب نوري المالكي لرئاسة مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة.

وكان الإطار التنسيقي، أعلن الاثنين من الأسبوع الماضي، عن تشكيل لجنتين تعنى الأولى بتشكيل الحكومة تضم عمار الحكيم وهمام حمودي وعبد السادة الفريجي، فيما تعنى اللجنة الثانية بالتفاوض مع الأطراف السياسية وتضم كل من نوري المالكي وهادي العامري وفالح الفياض ومحسن المندلاوي.

ووفقاً لمصادر تحدثت لوكالة شفق نيوز، فقد تسلمت لجنة مقابلة المرشحين لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة التابعة للإطار التنسيقي، 5 سير ذاتية من المرشحين للمنصب.

والأسماء هي زعيم دولة القانون نوري المالكي، ورئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، ووزير الشباب والرياضة الأسبق عبد الحسين عبطان، ورئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري.