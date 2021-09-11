أول تعليق على زيارة رئيس الوزراء العراقي لإيران: على الكاظمي ان يطالب طهران بعدة أمور

شفق نيوز/ وجه السياسي العراقي البارز، النائب السابق مثال الالوسي، اليوم السبت، رسالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن زيارته الى الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم غد الأحد.

وقال الآلوسي، لوكالة شفق نيوز ان "على رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أن يطلب بشكل شجاع ومباشر من إيران ايقاف دعمها للمليشيات المسلحة، التي تهدد الدولة العراقية والتي تشكل تهديد حقيقي للعملية الانتخابية العراقية المرتقبة، خصوصاً ان هذه المليشيات سوف تعمل على التلاعب في نتائج الانتخابات من خلال قوة السلاح المنفلت في غالبية المدن العراقية".

وبين ان "الكاظمي، مطالب أيضا بإبلاغ إيران إيقاف اعتداءاتها المستمرة منذ أيام على الاراضي العراقية (اقليم كردستان)، فهذا يمثل انتهاك سافر لسيادة العراق، وكذلك يخلق مشاكل امنية وسياسية، وعلى طهران إيقاف هذه الاعتداءات التي تريد من خلال إيجاد فرصة لها للتواجد في الأراضي العراقية بشكل عسكري وأمني أكثر صراحة من الآن".

وأضاف السياسي العراقي البارز؛ ان "رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، عليه المطالبة بشدة من إيران عدم استخدام الاراضي العراقية للعدوان على دول جوار العراق".