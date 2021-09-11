سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أول تعليق على زيارة رئيس الوزراء العراقي لإيران: على الكاظمي ان يطالب طهران بعدة أمور

Category: سیاسة

Date: 2021-09-11T12:36:48+0000
أول تعليق على زيارة رئيس الوزراء العراقي لإيران: على الكاظمي ان يطالب طهران بعدة أمور

شفق نيوز/ وجه السياسي العراقي البارز، النائب السابق مثال الالوسي، اليوم السبت، رسالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن زيارته الى الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم غد الأحد.

وقال الآلوسي، لوكالة شفق نيوز ان "على رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أن يطلب بشكل شجاع ومباشر من إيران ايقاف دعمها للمليشيات المسلحة، التي تهدد الدولة العراقية والتي تشكل تهديد حقيقي للعملية الانتخابية العراقية المرتقبة، خصوصاً ان هذه المليشيات سوف تعمل على التلاعب في نتائج الانتخابات من خلال قوة السلاح المنفلت في غالبية المدن العراقية".

وبين ان "الكاظمي، مطالب أيضا بإبلاغ إيران إيقاف اعتداءاتها المستمرة منذ أيام على الاراضي العراقية (اقليم كردستان)، فهذا يمثل انتهاك سافر لسيادة العراق، وكذلك يخلق مشاكل امنية وسياسية، وعلى طهران إيقاف هذه الاعتداءات التي تريد من خلال إيجاد فرصة لها للتواجد في الأراضي العراقية بشكل عسكري وأمني أكثر صراحة من الآن". 

وأضاف السياسي العراقي البارز؛ ان "رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، عليه المطالبة بشدة من إيران عدم استخدام الاراضي العراقية للعدوان على دول جوار العراق".

related

تقرير بريطاني يؤشر تراجعاً ايرانياً مع نفوذ امريكي طويل الامد في العراق

Date: 2020-06-06 10:02:44
تقرير بريطاني يؤشر تراجعاً ايرانياً مع نفوذ امريكي طويل الامد في العراق

علاوي يرد على ولايتي بشدة: إيران لن تستطيع تحقيق احلامها التوسعية

Date: 2020-02-09 12:46:46
علاوي يرد على ولايتي بشدة: إيران لن تستطيع تحقيق احلامها التوسعية

إيران تبدي موقفا من عمل عسكري امريكي محتمل في العراق

Date: 2020-03-31 13:29:25
إيران تبدي موقفا من عمل عسكري امريكي محتمل في العراق

تحالف الفتح يعلق بشأن وقوف جهات عراقية وراء هجمات طائرات مسيرة على السعودية

Date: 2021-01-26 13:44:25
تحالف الفتح يعلق بشأن وقوف جهات عراقية وراء هجمات طائرات مسيرة على السعودية

العراق يهدد باللجوء للمجتمع الدولي لاستحصال حقوقه من إيران

Date: 2021-07-10 17:50:45
العراق يهدد باللجوء للمجتمع الدولي لاستحصال حقوقه من إيران

سياسي يحذر من تكرار سيناريو أفغانستان في العراق بعد الانسحاب الأمريكي

Date: 2021-08-15 09:36:50
سياسي يحذر من تكرار سيناريو أفغانستان في العراق بعد الانسحاب الأمريكي

مصادر: الكاظمي يبرم اتفاقا "سرياً" مع مسؤولين إيرانيين يوقف "قصف" السفارة الأميركية في بغداد

Date: 2021-02-12 16:29:31
مصادر: الكاظمي يبرم اتفاقا "سرياً" مع مسؤولين إيرانيين يوقف "قصف" السفارة الأميركية في بغداد

إيران تردُّ على ترامب بشأن هجوم لوكلائها على القوات الامريكية في العراق

Date: 2020-04-02 09:21:59
إيران تردُّ على ترامب بشأن هجوم لوكلائها على القوات الامريكية في العراق