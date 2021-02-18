أول تعليق عراقي على زيادة قوات الناتو 8 أضعاف

شفق نيوز/ علق عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الخميس، على قرار حلف "الناتو" زيادة اعداد بعثته في العراق الى ثمانية أضعاف.

وقال النائب كاطع الركابي لوكالة شفق نيوز، إن "قوات حلف الناتو ليست قتالية، إنما قوات مساندة"، مشيراً إلى أن "مهمتها التدريب والدعم اللوجستي للقوات العراقية".

وأوضح أن "قوات حلف الناتو لم تكن قوات قتالية إلا ببعض المناطق، إلا أن عملها هو تقديم المساعدات العسكرية كالتسليح والآليات والأسلحة والتدريب والدعم اللوجستي للوزارات والأجهزة الأمنية".

واشار الركابي إلى أن "السلطة التنفيذية هي من تقرر الحاجة إلى مقدار دعم حلف الناتو وأعدادهم المتواجدة في العراق من زيادة ونقص بالإعداد".

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، في وقت سابق اليوم الخميس، أن الحلف قرر زيادة تعداد أفراد بعثته في العراق بثمانية أضعاف.

وقال ستولتنبيرغ خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في ختام اليوم الثاني من اجتماع وزراء دفاع الناتو، إن الحلف قرر زيادة تعداد بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق بثمانية أضعاف"، مبيناً أن "القرار يقضي بزيادة عدد أفراد البعثة من 500 حتى أربعة آلاف شخصاً".