أول تعليق رسمي عراقي على الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن

شفق نيوز/ ندد فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، بالضربات التي شنتها أمريكا وبريطانيا على اليمن.

وكتب الشمري في موقع "إكس - تويتر سابقا"، "‏بينما يفترض بالغرب ان يعمل على اعادة ترميم عاره بقصص حقوق الانسان والحيوان التي اسقطتها المواقف تجاه حرب إسرائيل ضد فلسطين وأطفال ونساء ومدنيي غزة ‏هاهو يرتكب حماقة أخرى بتوسيع دائرة الصراع وزيادة التوترات في المنطقة، فيما يطالب الاخرون بضبط النفس وتخفيض مواطن التوتر وعدم التصعيد".

وفجر اليوم الجمعة بدأت أمريكا وبريطانيا هجوما واسعا على عدة مدن يمنية استهدف مواقع تابعة للحوثيين.