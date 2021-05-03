أول تعليق سياسي على مقترح كتائب حزب الله استنساخ تجربة "جرف الصخر"

شفق نيوز / علقت جبهة الانقاذ والتنمية العراقية، يوم الاثنين، على دعوة إحدى الفصائل المسلحة إلى استنساخ تجربة "جرف الصخر" في قضاء الطارمية شمالي بغداد، والمخيسة في محافظة ديالى.

وكان المسؤول الأمني لكتائب حزب الله، أبو علي العسكري، قد اقترح في تدوينة له على موقع تلغرام، أمس الأحد، استنساخ تجربة جرف النصر في الطارمية (شمالي بغداد) والمخيسة (بمحافظة ديالى) لضمان استقرار وضعها الأمني.

وقال القيادي في الجبهة أثيل النجيفي، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الدعوات أو الأمنيات، هي تصريحات إعلامية لا نعير لها أي أهمية في الوقت الحاضر، وسيكون الاهتمام بها متى ما أخذت حيزاً لدى الجهات المسؤولة في الدولة العراقية أو عندما يكون هناك تنفيذ وتطبيق لها، فهنا سيتم مجابهة هذه الدعوات".

وأضاف ان "هذه الدعوات لن تؤدي إلى نتيجة أو تطبيق على أرض الواقع، ولهذا جبهة الانقاذ والتنمية، لا تعير أي أهمية لها، خصوصاً أنها صادرة من جهات متطرفة جداً، ففي كل جماعة وجهة هناك جهات متطرفة وجهات معتدلة".

ويقول مسؤولون محليون إن اهالي ناحية جرف الصخر جنوبي بغداد ممنوعون من العودة إليها بقرار من فصائل شيعية تحكم سيطرتها على المدينة بعد تحريرها من قبضة داعش.

وتعدّ البلدة بمثابة بوابة دخول لمناطق جنوب العراق، إذ تفصل بين العاصمة بغداد وجنوب العراق، وتمرّ من خلالها الطريق الرئيسية، كما تتصل المدينة التي تعتبر أكبر ناحية إدارية في العراق، مع حدود محافظة الأنبار غربي البلاد.